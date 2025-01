Er runde klokker for kjedelig? Her er fire alternativer

Omdiskutert eller ei har Cubitus allerede blitt spottet på en rekke celebre håndledd, inkludert Michael Jordan, Mark Wahlberg og Zlatan Ibrahimovic. Det har medført en økende oppmerksomhet til armbåndsur med rektangulært formspråk og her er en håndfull alternativer fra i fjor – som i motsetning til Cubitus ikke krever verken kjendisstatus eller kjendislønn for å få kloa i.

Santos de Cartier Dual Time

Få, om noen, kan rektangulære klokker som Cartier. Det franske luksushuset er verdenskjent for sine smykker, men har også en særdeles rik historie innen produksjon av armbåndsur, med Tank, Santos-Dumont og Santos de Cartier blant de mest ikoniske kolleksjonsfamiliene.

ROMERTALL: Tallskiven prydes av de velkjente romerske numeralene. Foto: Cartier

Sistnevnte er den mest maskuline av de tre og fjoråret bød på en fersk variant hvor to tidssoner og dag/natt-visning fant plass nederst på tallskiven. En diskré underskive indikerer timene for hjemmetid, mens en enda mer minimalistisk sort og hvit sirkel viser om klokken er AM eller PM.

Den finurlige løsningen tar beskjeden plass og gir rom til modellseriens umiskjennelige design, som for anledningen matcher den stålgrå kassen med en mørk grå tallskive. Selvsagt i kombinasjon med Cartiers velkjente romertall og pyntet med en blå cabochon på kronen.

SANTOS: En blå cabochon-sten pryder kronen. Foto: Cartier

Med ytre mål på 40,2 x 47,5 x 10, 1 millimeter, en børstet lenke og en vanntetthet til 100 meter er Santos de Cartier Dual Time trukket et knepp mot det sporty, men helt uten å miste sin udiskutable eleganse. I prislappen på 118.000 kroner inkluderes både en antrasittgrå lærrem og et vitnesbyrd om upåklagelig smak.

Bell & Ross BR-03 Horizon

Elegant er kanskje ikke det første ordet som dukker opp når samtalen dreies inn mot Bell & Ross. Riktignok har det franske merket fått en større og mer pyntet portefølje enn de opprinnelige flyinstrument-inspirerte klokkene de ble kjente for, men den 41 millimeter store BR-03 Horizon er ikke blant disse.

HORISONT: BR-03 Horizon henter sin åpenbare inspirasjon fra cockpitinstrumenter. Foto: Bell & Ross

Som navnet indikerer er nemlig denne utgaven direkte inspirert av nettopp et cockpit-instrument, spesifikt det som kalles «kunstig horisont». Rundt håndleddet er det imidlertid ikke eierens horisontale posisjon som angis, selv om det kunne vært praktisk etter en fuktig kveld på byen, men klokkeslett.

Avlesningen er ikke umiddelbart intuitiv, men en hvit viser indikerer minutter, den sorte pilen på blå bakgrunn roterer for å vise aktuell time og en sort-hvit sekundviser fullfører det hele. Resultatet er en svært fiffig vri på en pilotklokke, som heller ikke visuelt kan beskyldes for å fly under radaren. Norsk pris er rett rundt 60.000 kroner og kun 999 eksemplarer vil bli produsert.

TAG Heuer Monaco Chronograph

Gjennom hele fjoråret dro TAG Heuer frem nye varianter av sin ikoniske sportskronograf Monaco. Det tekniske høydepunktet kom under under Watches and Wonders-messen i april, da en utgave med dobbelkronograf til ca. 1,5 millioner kroner gjorde sin debut, men gjennom året ble også mer oppnåelige tolkninger presentert.

REKTANGULÆR: Monaco skiller seg ut i mengden med den firkantede urkassen. Foto: TAG Heuer

Blant de mer spreke finner vi utgaven som ble vist frem av førerne i Oracle Red Bull Racing i forbindelse med Formel 1-løpet i Las Vegas mot slutten av året. Her kombineres en sort 39 millimeter stor DLC-belagt urkasse i titan med innslag av skarp rosa. Sistnevnte ble, mot alle odds, en aldri så liten trendfarge på herreur i fjor og TAG Heuer ønsker åpenbart å ta del i festen.

De skarpe kontrastene frisker opp det ellers matte utseendet, hvor en tradisjonell tallskive glimrer med sitt fravær. Både foran og bak gis nemlig innsyn til den indre mekanikken (herunder et kolonnehjul i matchende rosa) som lyder navnet TH20-00 og er laget av selskapet selv. Kronografurverket kan vise til 80 timers gangreserve, datovisning og automatisk opptrekk.

SPORTY: Det sorte brytes opp av trendfargen rosa. Foto: TAG Heuer

Om en moderne tolkning av en historisk racingklokke frister, må du regne med å finne frem 133.650 kroner.

Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Duoface Small Seconds

Dersom det er ett merke som kan gi Cartier kamp om tronplassen innen rektangulær eleganse, er det Jaeger-LeCoultre og deres Reverso. Modellserien med vendbar kasse ble opprinnelig laget for polospillere som trengte å beskytte glasset, men er i dag alt annet enn et typisk sportsur.

Fjoråret ga oss et mangfoldig og interessant knippe nyheter innen «Tribute»-familien, som alle så mot 1930-tallets originalutgave for inspirasjon. Blant lanseringene var Tribute Duoface Small Seconds, samt den heftige Tribute Duoface Tourbillon.

Førstnevnte leveres med henholdsvis én blå og en sølvhvit tallskive på hver sin side av den vendbare urkassen i gull. Det gir mulighet for å følge en ekstra tidssone, hvor den sølvhvite siden inkluderer en praktisk 24-timersvisning for å skille dag og natt.

GULL: Reverso Tribute Duoface Small Seconds kommer med en urkasse i edelt metall. Foto: Jaeger-LeCoultre

Duoface Tourbillon øker innsatsen og representerer et helt annet kapittel både teknisk og prismessig. Klokken byr på to vidt forskjellige «ansikt» – i ren Jekyll og Hyde-stil – avhengig av hvilken vei kassen er snudd. Ett herlig elegant og ett teknisk fascinerende, men selvsagt med den ekstravagante dansen til tourbillonen synlig fra begge sider.

Mens Duoface Small Seconds tar beslag på 337.000 nyttårsbonusen vil prislappen på ca. 1,5 millioner for Duoface Tourbillon faktisk kreve at man nærmer seg kjendislønn. Dersom det ikke er tilfelle, men de art deco-inspirerte linjene appellerer, vit at det også finnes langt mer oppnåelige alternativer innenfor samme familie.