Kinesisk elbilmerke satser på Europa

Kinesiske Li Auto har de seneste årene gjort seg bemerket med sine elbiler, både for sin stilige design og sine enestående ladeegenskaper. Nå har Li Auto besluttet å ta steget inn i Europa, skriver Elbil24.

For et år siden åpnet de et designstudio i München, og nylig har de også etablert et forsknings- og utviklingssenter i samme by.

Her vil bilprodusenten fokusere på utviklingen av neste generasjons teknologi, inkludert elektriske drivlinjer, intelligent chassis, krafthalvledere og design. Dette kan potensielt gi dem en fordel i det europeiske markedet, som stiller strenge krav til både teknologi og bærekraft.

– Etableringen av det tyske forsknings- og utviklingssenteret markerer den offisielle starten på Li Autos globaliseringsstrategi og representerer samtidig selskapets forpliktelse til innovasjon, samarbeid og utforskning av teknologiens grenser, sier adm. direktør i Li Auto, Ma Donghui, ifølge Elbil24.

Det legges imidlertid til at det fortsatt er usikkert når Li Auto vil gjøre sine modeller tilgjengelige for kunder i Europa.

Rask lading

Ifølge elbilnettstedet er ladehastigheten én av de mest imponerende egenskapene ved Li Autos modeller.

Det vises til at modellen Li Mega kan oppnå en ladeeffekt på hele 500 kW, noe som gir en lading fra 10 til 80 prosent på bare drøyt ti minutter.

Modellen er utstyrt med en 800 V-arkitektur og et CATL 5C Qilin-batteri, som kan lades med en effekt tilsvarende fem ganger batteriets kapasitet i timen. Dette betyr at bilen kan lades fra 0 til 100 prosent på bare 12 minutter, dersom man kunne opprettholde denne effekten hele veien.

Denne artikkelen er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalist.