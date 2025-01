Tesla Model Y i fornyet utgave må sies å være en langt større oppdatering enn noen vanlig, liten facelift. Her er det ikke bare lykter og funksjoner som er nytt, det er gjort endringer i understell, lydisolering, interiør og karosseri.

Les også Bildirektørene håver inn – Tesla-sjefen forbikjørt 2023 ble et tregt for bilbransjen sammenlignet med årene før. Med over 10 mill. i inntekt er Tesla-sjefen høyt på listen, men blir parkert av én annen bildirektør.

Dette har skjedd på utsiden

På utsiden av nye Tesla Model Y er det lett å se at det har skjedd en hel del. Foran erstatter en LED-stripe de to gamle lyktene, frontfangeren er ny og panseret ser annerledes ut. Foran, under skiltplaten, er et nytt kamera med både oppvarming og spyling. Det kan tyde på at Tesla har tenkt litt på norske forhold også.

19 og 20: Nye Model Y fås med 19- eller 20-tommers felger. Her er den vist med 19-tommere. Foto: Håkon Sæbø

Den amerikanske elbilprodusenten er opptatt av å snakke om effektivitet. Bilene skal etter sigende forbruke lite og gå langt. Derfor er de aerodynamiske egenskapene viktige. De er forbedret på nye Model Y, blant annet med fronten der også sidespeilene har en ny fasong.

OPPFRISKET: Baken har, i likhet med fronten, fått en lysstripe. Imidlertid er stripen bak laget med indirekte belysning. Foto: Håkon Sæbø

SKAPER BREDDE: Stripen bak er 1,6 meter bred, skryter Tesla. Den skaper et inntrykk av at bilen er bred. Foto: Håkon Sæbø

Videre bak er det også en stripe å merke seg, men her sitter lysene gjemt i bakluken slik at de skinner på en skinne. Den 1,6 meter lange stripen ser elegant ut, men bidrar også til å gi bilen en visuell bredde og forholdsvis maskulint utseende. Bak er skiltplaten flyttet ned fra selve bakluken, og det gjør at nye Model Y ser mer massiv ut.

På toppen av den nye bakluken sitter en ny spoiler som ifølge Tesla også bidrar til å øke effektiviteten.

Les også Alt som er galt med Porsche 911 Porsche 911 er er nettopp kommet i fornyet utgave, men slett ikke alt er helt perfekt, skal det vise seg.

Slik er den på innsiden

Materialene er av høyere kvalitet, hevder Tesla. Etter å ha kikket nærmere på bilen i et lukket lokale på Ski utenfor Oslo, kan det late til å stemme ganske godt. Flatene fremstår presist sammenføyd og i det nye interiøret er det tilført et Alcantara-lignende kunststoff som minner om semsket skinn. Det løfter inntrykket.

LUFT OG VARME: Interiøret har fått nye seter med både lufting og varme. Forøvrig benyttes et Alcantara-lignende stoff på flere flater. Foto: Håkon Sæbø

Det var forøvrig ventet at Tesla skulle gi Model Y mange av de samme forbedringene som på Model 3, da den kom i oppdatert utgave i 2023.

Det har vært fryktet at Tesla skulle videreføre ideen om å droppe blinklyshendel på Model Y, slik de har gjort med Model 3. Det er heldigvis ikke tilfellet.

Bytte av gir foregår på skjermen, som i en Model 3, men nye Model Y har en fysisk blinklyshendel med en tilfredsstillende taktil følelse. Tesla lytter åpenbart til sine kunder.

MIDT I BLINKEN: Tesla Model 3 mistet sin blinklyshendel, noe mange mislikte. På oppdaterte Model Y er denne heldigvis beholdt. Foto: Håkon Sæbø

Ellers har det nye interiøret flere overflater av aluminium som er med på å gi et godt inntrykk. Setene er nye og det er mulighet for både kjøling og varme i setene.

I baksetene fås bilen med en skjerm på åtte tommer, som kan brukes til spill og underholdning. I baksetene finnes også et kraftig ladesystem med 65 W doble USB-C-uttak. Det blir med andre ord ikke kamp om å få ladet datamaskiner fra baksetet.

MMM, METALL: Innvendig brukes det blant annet aluminium, som gir en god kvalitetsfølelse. Foto: Håkon Sæbø

Mer stillegående?

Tesla hevder at nye Model Y er vesentlig mer stillegående nå. Veistøy er redusert med 22 prosent og vindstøy med 20 prosent. Bilen har akustisk glass på alle overflater og bedre støydemping ellers. Det skal bli spennende å se hvor merkbart dette er når bilen testes.

Les også Vi sliter med å finne feil BMW M4 Competition Coupé med xDrive facelift har fått mer motoreffekt og flere oppgraderinger. Den er ikke fjærlett, men likevel noe for seg selv.

En annen, og for mange etterlengtet forbedring, er skjedd på undersiden. Ifølge Tesla er kjørekomforten og kjøreegenskapene forbedret ved hjelp av stivere karosseristruktur, omgjort fjæringsgeometri og demperteknologi hentet fra nye Model 3.

SE! Et nytt, frontmontert kamera med både varme og spyling. Det kan komme godt med på møkkete veier i Norge. Foto: Håkon Sæbø

MER EFFEKTIV: Tesla er opptatt av å snakke om effektivitet. Bilene skal være aerodynamiske for å bruke lite strøm og derfor gå langt. Nettopp derfor er speilene endret, ifølge Tesla. Foto: Håkon Sæbø

Selv om det for noen vil være skuffende at Model Y fortsatt ikke kan leveres med et adaptivt understell, er det likevel interessant å se at Tesla har tatt grep. En av Finansavisens større argumenter mot å kjøpe en Model Y, har vært at bilen er uvanlig stiv og uten tilfredsstillende komfort i byen.

Pris og levering

Selv om det er mye å glede seg over ved nye Model Y, er det ingen store nyheter knyttet til rekkevidde og lading. I alle fall ikke foreløpig.

Effektivitetsgrepene gir en økt rekkevidde på bare 35 kilometer, fra 533 på utgående Model Y Long Range firehjulsdrift til 568 på nye Model Y med samme batteri og drift på alle fire hjul.

Maksimal effekt på hurtigladeren ligger fortsatt på 250 kW.

MYE LIKT: Betrakter du nye Tesla Model Y fra siden, ser du at den (naturligvis) ligner mye på utgående versjon. Foto: Håkon Sæbø

Tallene baserer seg på nye Model Y med 20-tommers hjul, og det er det en god grunn til.

Nye Model Y Long Range med firehjulsdrift koster nemlig 610.813 kroner, men det er en såkalt Launch Series spesialmodell med emblemer i dørterskler, på bakluken, i midtkonsollen og lysene som tennes når dørene åpnes. Her er også nye 20-tommers hjul inkludert.

Inkludert i prisen er også det Tesla kaller «akselerasjonsboost», der bilen skal klare 0 til 100 på 4,3 sekunder (mot 5,0 sekunder på utgående modell).

Fargevalget er begrenset, men på ingen måte spennende. Du kan velge mellom sort eller sølv bil med sort interiør, og spesialmodellen kan leveres fra mars i år.

KOMMER FØRST: Allerede fra start kommer Model Y som Long Range med firehjulsdrift – den suverent mest populære drivlinjen på Model Y i Norge. Foto: Håkon Sæbø

Du må med andre ord betale over 100.000 kroner mer for en ny Model Y om du vil ha den allerede i mars, sammenlignet med utgående bil utstyrt med 20-tommers felger.

Det er ikke utenkelig at mange vil bli skuffet over den heftige prisen Tesla forlanger nå.

Selv om Tesla ikke sier noe om syv seter, eller andre modeller og forventet pris på disse, er selskapet helt tydelige på at det kommer større utvalg.

Målet om å selge store volumer i Norge er det heller ingen endring på, som betyr at prisen på over 600.000 neppe vil vare særlig lenge.

Finansavisen vil selvfølgelig komme tilbake til Model Y når bilen er klar for test mot våren.