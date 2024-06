Eiendomsbaron Ivar Tollefsen har bygget opp en av Europas største porteføljer av utleieboliger. Tollefsen er eneeier av Fredensborg, som kontrollerer Heimstaden med hele 160.000 leiligheter fordelt på ti land. Denne enorme porteføljen ble gjort mulig med høy belåning i en periode med rekordlave renter.

Mellom 2017 og 2022 hadde de norske underselskapene til Fredensborg og Heimstaden til sammen et overskudd på 16,7 milliarder kroner. Av dette ble det kun betalt 8,3 millioner kroner i skatt, skriver NRK.

NRK har sjekket tallene til 177 underselskaper som er en del av Heimstaden og Fredensborg i Norge.

Personlig har Ivar Tollefsen betalt 455 millioner kroner i skatt i løpet av den samme perioden.

Følger regelverket

Fredensborg og Heimstaden har fått oversendt NRKs gjennomgang.

– Vi ser ingen umiddelbare feil i tallene dere har presentert, skriver kommunikasjonsdirektør Christian Dreyer i en e-post.

De understreker at Fredensborg og Heimstaden betaler skatt etter regelverket.

– Grunnen til at vi de siste årene har betalt lite skatt i Norge skyldes hovedsakelig fremførbare underskudd fra tidligere års investeringer i utviklingsprosjekter, i tillegg til rentekostnader, skriver Dreyer.

Null i formue

I 2021 var Ivar Tollefsen den personen med desidert størst ligningsformue i Bærum kommune. Den beløp seg den gang til 3 milliarder kroner, mens i 2022 var den gått i null. Årsaken var at datteren Ninja Tollefsen overtok det meste av farens verdier og flyttet til Sveits.

«Mange penger gir mange muligheter, hvilket er fantastisk, men det gjør det også vanskelig å begrense seg. Kanskje et luksusproblem, men like fullt et problem», sa Tollefsen til Kapital i 2022.