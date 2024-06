Kriserammet svensk eiendomsselskap: konkursbegjæring trekkes tilbake

Det svenske eiendomsselskapet Oscar Properties har kommet til enighet med kreditorene - konkursbegjæringen mot selskapet trekkes dermed tilbake.

Det fremgår av en børsmelding fra selskapet onsdag ettermiddag.

Det var eiendomsselskapet DSAM Sverige som begjærte selskapet konkurs etter at Oscar Properties trakk seg ut av en transaksjon.

Kreditorene er obligasjonseierne i en obligasjon på 800 millioner kroner, samt en annen obligasjon på 550 millioner kroner.

Betingelsene for tilbakekallingen av konkursbegjæringen er at eiendommene som eies av Oscar Properties' datterselskap HL18 må selges for å tilbakebetale gjeldende kreditorer. Videre skal uprioriterte kreditorer tilbys en mulighet om konvertering av krav til aksjer i selskapet.

Oscar Properties skyter opp over 450 prosent til 50 øre på Stockholm-børsen i etterkant av meldingen.