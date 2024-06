Avantor, et heleid datterselskap av Rasmussengruppen, har i 2023 nedskrevet eiendomsverdiene med 1.089 millioner kroner. Årsregnskapet viser at konsernet i fjor fikk et negativt årsresultat på 622 millioner, ned fra et overskudd på 161 millioner i 2022. Konsernets resultat før skatt endte på minus 798 millioner kroner.

Hovedårsaken til resultatendringen er nedskrivingen i investeringseiendom som følge av at høyere renter har redusert eiendomsverdiene.

Økte leieinntekter

Til tross for reduserte eiendomsverdier økte konsernets samlede leieinntekter med 28,4 millioner til 462,3 millioner. Økningen skyldes i hovedsak et nybygg som ble ferdigstilt 1. oktober 2022, og dermed har gitt helårsinntekter i 2023, heter det i årsberetningen.

Styret skriver at markedet for utleie av kontorlokaler i Nydalen er godt, og at kontorledigheten i området fortsatt er lav.

Ny kystby

Avantor-konsernet eier et tomteområde på Slemmestad i Asker kommune, hvor det skal bygges en ny kystby. Området har en regulering for bygging av over 1.000 boliger og opptil 55.000 kvadratmeter næringsarealer.

—Som i Nydalen vil utviklingen på Slemmestad være en transformasjon av et tidligere industriområde til nye boliger og arbeidsplasser som vil foregå over flere år, skriver styret i årsberetningen.