Åpner for salg av eiendomskjempe

Eiendomsgiganten SBB vokste i rekordtempo til en børsverdi på 100 milliarder svenske kroner, før stigende renter, gjeldstynget balanse og sterk kritikk fra shortere sendte aksjekursen i kjelleren. I 2023 åpnet SBBs styre, som følge av en utvidet gjennomgang av strategiske alternativer, for er salg av hele eller deler av selskapet, men det bli ingenting av.

Nå åpner konsernsjef Leiv Synnes for et oppkjøp av hele selskapet, ifølge Dagens Industri.

- Det finnes en slik mulighet, sier Leiv Synnes i podcasten Fastighet og Finans.

Har vært til salgs tidligere

Beskjeden i fjor om at SBB kunne være til salgs kom bare dager før Leiv Synnes erstattet grunnleggeren og storaksjonæren Ilija Batljan som konsernsjef i selskapet.

I månedene etter solgte SBB eiendommer, dannet datterselskaper og annonserte flere meldinger om en muntlig avtale med det kanadiske investeringsselskapet Brookefield om et joint venture av eiendomsselskapet Educo. Som en del av transaksjonen skulle Educo betale tilbake interne konsernlån til SBB, noe som styrket selskapets likviditet med om lag 7.8 milliarder svenske kroner.

I forbindelse med avtalen utelukket styreleder Lennart Schuss muligheten for salg med ordene, «styret avslutter dermed den strategiske gjennomgangen».

Nå åpner altså konsernsjef Leiv Synnes igjen døren for et salg av hele selskapet. I et lengere intervju med podcasten «Fastighet og Finans» får konsernsjefen, som nylig markerte ett år i stillingen, spørsmålet om han tror noen vil kjøpe opp SBB.

«Det finnes en slik mulighet. Vi har attraktive eiendeler, markedet er på vei til å snu. Institusjoner går fra å ønske å eie mindre eiendommer til å eie mer eiendommer, fra tid til annen», svarte han.