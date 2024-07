Næringsmeglere med gladmelding

De hardt rammede nordiske transaksjonsmarkedene begynner sakte men sikkert å komme seg etter flere turbulente år, melder Colliers.

Ifølge eiendomsrådgiveren nådde transaksjonsvolumene i det nordiske markedet rett under 13 milliarder euro i første halvdel av 2024, som tilsvarer en økning på 24 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

«I et historisk perspektiv nærmer vi oss nå mer normale markeder», skriver Colliers.

Størst økning i Norge

Til tross for økte transaksjonsvolumer i Norden, er det ifølge Colliers store forskjeller mellom landene.

De norske transaksjonsvolumene viste den største forbedringen med en økning på 82 prosent, etterfulgt av Sverige med en økning på 16 prosent og Danmark med 8 prosent. De finske volumene falt med 8 prosent sammenliknet med fjoråret.

— De økte transaksjonsvolumene i Norge kan til en viss grad forklares med noen få store avhendelser fra pressede investorer. Imidlertid er det en betydelig generell forbedring i det norske transaksjonsmarkedet, som vi ikke anser som midlertidig. Snarere opplever vi det motsatte, med økt aktivitet inn i andre halvdel av 2024, sier Head of Capital Markets Norge og partner i Colliers Nordics, Frida Tosterud Grov.

Kontor på topp

Kontor gjenerobret topplassen som det største segmentet for første gang siden 2019, med en markedsandel på 30 prosent i første halvdel av 2024. Logistikk utmerket seg som den av de største segmentene og sto for hele 26 prosent av det nordiske transaksjonsvolumet. Markedsandelen for offentlige eiendommer fortsetter å falle, og er i 2024 på 5 prosent, sammenliknet med 17 prosent i 2022.

Følgende er en liste over de største eiendomstransaksjonene i Norge i år.