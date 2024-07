Det spøker for bedringen i nybygg

Boligbyggingen i Sverige begynner å vise tegn til bedring, trodde man, men ifølge dataleverandøren Byggfakta ser det ut til at forbedringen har bremset opp, skriver Bloomberg.

Det har vært snakk om boligkrise i Europa, særlig i de rikere landene. Boligbyggingen har opplevd et stup ettersom kostnadene for boligbyggere har steget, kombinert med trege byråkratier og stadig strengere energieffektivitetforskrifter, skrev Bloomberg.

1/3 av etterspørselen dekket

Sverige var i 2022-2023 gjennom sin verste nedgang i boligbygging siden krisen på 1990-tallet. I november 2023 estimerte Byggfakta at de ble bygget mindre enn en tredjedel av det som ble ansett som nødvendig for å holde tritt med etterspørselen.

Det gikk knallhardt ut over sektoren og selskapene. For eksempel kunne man lese i kvartalsrapporten til Skanska for tredje kvartal 2023 om en 900 millioner kroner barbering av bunnlinjen knyttet til nedskrivninger i eiendom. Drar man opp chartet av Stockholm Real Estate (SX35PI) kan man lese av en topp rundt midten av november 2021 og et fall på over 50 prosent ned til bunnen i oktober 2023.

Lavere renter og håp

Ifølge nybyggingsindikatoren til Byggfakta, nådde Sverige bunnen i august 2023, og har inntil nylig vist en mild oppgang siden den gang. Den siste målingen, juni 2024, viser et to prosent fall fra mai, samt nedjusteringer av foregående måneder.

«Situasjonen har forbedret seg i år, men gjenopprettingen ser ut til å være på ustø grunn,» sa Tor Borg, Byggfaktas analysesjef, i en uttalelse. «Det blir interessant å se om lavere renter og en sterkere økonomi kan gi et løft i løpet av andre halvdel av året.»

Den svenske sentralbanken har også begynt å senke lånekostnadene fra et 15-års høyt nivå på fire prosent i fjor. Det ble også signalisert tre rentekutt i løpet av året, ettersom inflasjonen forventes å stabilisere seg nær målet på to prosent. Dette vil være godt for boligbyggerne som har slitt med økende byggekostnader og lav etterspørsel i kjølvannet av renteøkninger.