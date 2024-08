Enormt press på europeiske eiendomsfond

Børsnoterte fond (ETF) og forvaltere som opererer i den europeiske eiendomssektoren har den siste tiden slitt med å selge næringseiendom. Dette, kombinert med kraftige nettosalg av ETF-ene, har ført til at forvaltere og fond er blitt tvunget til å ta grep for å lette på presset, skriver Bloomberg.

Fra første kvartal 2023 til inneværende kvartal har kunder solgt seg ned i europeiske eiendoms-ETF-er hvert eneste kvartal. Totalt er det trukket ut rundt 12 milliarder euro.

Problemet når kundene vil selge seg ut, er at forvalterne ikke lett kan selge aksjer eller obligasjoner som i mange andre fond og ETF-er.

Etter en viss terskel må fondene selge eiendeler, altså eiendom, selv om markedet er dårlig. Så langt i år har det blitt solgt næringseiendom for rundt 74 milliarder euro i Europa, 42 prosent under femårsgjennomsnittet, ifølge Savills.

Presset

Når det er vanskelig for de rammede aktørene å få solgt eiendommene, oppstår det også andre problemer.

Som følge av at de ikke har klart å selge eiendommer til bokført verdi, har for eksempel Union Investment kuttet nettoverdien av fondet sitt med 14 prosent. Commerz Real skrev ned 50 millioner euro i et tysk prosjekt.

Deutsche Bank, Tysklands største långiver, sa forrige uke at den ville sette av mer penger enn tidligere forventet til lånetap i år, etter at banken har vært for optimistisk til kommersielle eiendommer.

Deutsche Bank-aksjen falt 9 prosent på nyheten, og dro andre långivere med seg ned.