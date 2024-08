Konsernets årlige leieinntekter lå ved årsskiftet på 2,31 milliarder kroner.

Altetende

«Tunge utviklingseiendommer eller eiendom der kontantstrømmen ligger frem i tid, er normalt utenfor vårt hovedfokus. Investeringsstrategien tillater selskapet å erverve eiendom uten geografisk begrensning. Forutsetningen er at vi forstår det lokale markedet», skriver Haugen i rapporten.

– Ønsker dere å kjøpe og eie eiendommer i noen konkrete, geografiske områder fremfor andre?



– Nei, vi er altetende. Vi har eiendommer spredt over hele landet, og er mer opptatt av om dealen er god enn i hvilken by den befinner seg i.

Hva gjelder konsernets bokførte egenkapital, økte den fra 6,28 milliarder, til 6,58 milliarder.

Der Haugen i 2022 bevilget seg ut utbytte på hele 300 millioner, ble det i fjor ikke tatt ut noe som helst.

– Jeg har så det holder til å betale formueskatten og lignende fremover, da jeg har tatt en del utbytte tidligere. Dermed kommer jeg ikke til å ta ut noe i år heller, forklarer Haugen.

– Fra 97 til 100 prosent næring

Eiendommene blir verdivurdert til 36,4 milliarder, hvilket tilsvarer en liten nedgang fra 37 milliarder fra året før.

Den verdijusterte egenkapitalen beløper seg til 18 milliarder, ned fra 18,9 milliarder i 2022.

Ragde Eiendom kjøpte ti og solgte to næringseiendommer i fjor.

I juli ble det for øvrig kjent at Haugen har bestemt seg for å kvitte seg med 300 leiligheter i Bergen, da utleie av boliger ikke lenger er lønnsomt grunnet et høyt rente- og skattetrykk.

– Pr. i dag består porteføljen vår av rundt 97 prosent næring. Planen er at vi skal selge ut noen utleieboliger i Bergen, Oslo og Lillestrøm, slik at andelen næringseiendom vil ligge på nesten 100 prosent.



– Det er ikke butikk å drive med utleieboliger lenger. Myndighetene virker å ha et mål om at ingen skal tjene penger på utleie. Jeg mener at man trenger et fungerende leiemarked, men de vil ikke høre, sukker eiendomsbaronen.

Tidsskriftet Kapital anslo i fjor Haugens formue til å ligge på solide 18 milliarder, hvilket gjør ham til landets 13. rikeste.