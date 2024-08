Det amerikanske kontormarkedet er allerede blytungt med en samlet ledighet på 19,8 prosent. I San Francisco er tallene enda verre, her sto i andre kvartal 36,7 prosent av alle kontorer i byen tomme, det er en oppgang fra 36,7 prosent i første kvartal, ifølge CBRE.

På Manhattan i New York er ledigheten rundt 20 prosent.

Men det skal bli verre, ifølge kredittanalyseselskapet Moody’s.

Enorme verdifall

I første kvartal 2026 vil 24 prosent av arealet i landets samlede kontoreiendomsmasse stå tomt. For eiendomsinvestorene betyr det reduserte inntekter på mellom 8 og 10 milliarder dollar, og eiendommenes verdi vil stupe med 250 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

I inntektsanslaget hensyntas forventningene om rentefall og reutleie av deler av eiendomsmassen.

En funksjon av dette er at lange leiekontrakter erstattes med kortere og mer fleksible eller at eiendommene bygges om til kontorhoteller.

85 prosent har hjemmekontorordninger

85 prosent av bedriftene i Nord-Amerika har innført hjemmekontorordninger for sine ansatte, viser en undersøkelse meglerselskapet Jones Lang LaSalle har gjennomført, og bruken av kontorlokalene i dag er i snitt bare 50 prosent av hva de var i forkant av pandemien.

Fallende etterspørsel og stigende renter har sendt verdiene av eiendomsmassen kraftig ned, og spesielt eldre kontorbygg sliter.

“Argumentene for å opprettholde eller øke bruken av hjemmekontor er fristende for mange selskaper. Hvis produktiviteten er stabil og kostnadene kan reduseres ved å redusere kontorbruken, faller rasjonalet for å kreve at de ansatte møter opp fysisk på kontoret”, heter det Moody’s-rapporten.

Arealbruken pr. ansatt gikk kraftig ned etter finanskrisen i 2008, og trenden har akselerert i etterkant. Moody’s’ analyser viser at hver ansatt bruker 14 prosent mindre areal i dag kontra før pandemien. Bloomberg skriver at konsulentselskapet McKinseys beregninger viser at i 2030 vil behovet ha falt med ytterligere 13 prosent. Det gir et samlet fall i kontorverdiene i landet med mellom 800 og 1.300 milliarder dollar i perioden.

McKinsey ser for seg en storstilt ombygging av tomme kontorbygg til boliger eller annen bruk.

Tyskere vil ut av USA-lån

Den tyske storbanken Deutsche Bank forsøker å bli kvitt 1 milliard dollar (10,8 milliarder kroner) i lån til amerikansk næringseiendom.

Deutsche Bank er en stor långiver til den amerikanske kontorsektoren. Ved utgangen av andre kvartal var samlet verdi av næringseiendomsutlån på 16 milliarder dollar i USA, hvorav syv milliarder var til kontoreiendommer.