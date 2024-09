I Storbritannia ble det gjort handler med kontorbygg for 4,1 milliarder euro (48,5 mrd. kroner) i løpet av de første seks månedene i 2024. Det tilsvarer 29 prosent av den totale verdien av salg av europeiske kontorbygg i løpet av perioden, ifølge CNBC.

Dermed omsettes nesten hver tredje krone fra det europeiske kontormarkedet i Storbritannia.

Det er en fem prosentpoengs oppgang i femårssnittet for Storbritannias andel av det Europeiske kontorbyggmarkedet. Frankrike hadde handler for 1,8 milliarder euro i første halvår, som tilsvarer 13 prosent av markedet. Tyskland så handler for 1,7 milliarder euro, og utgjorde 12 prosent av markedet.

Oppgangen kommer etter en lang nedgang i kontorbyggsektoren. Sektoren har både blitt utsatt for folks nye arbeidsvaner etter pandemien, i tillegg til aggressive rentehevinger.

Totalt sank den samlede verdien av kontoravtalene i Europa i løpet av årets første halvdel med 21 prosent år over år, til 14,1 milliarder, ifølge data fra Savills. Det er 60 prosent under femårssnittet.

Nå tror imidlertid analytikere at det snur. Aktiviteten vil øke fra september til slutten av året, etter at rentekuttene fra sentralbankene får virke og investorer ser etter muligheter til å tjene på de lave prisene.

På torsdag fortsatte rentekuttene, da Den europeiske sentralbanken satte ned innskudsrenten med 25 prosentpoeng.