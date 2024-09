Fordelen med "dyre" aksjer

Selvsagt har de det, ellers hadde jeg jo ikke brukt tid på å skrive denne artikkelen.

De siste rundt 3 ukene har det vært fire emisjoner i svenske eiendomsselskaper. Catena henta SEK 3.1mrd, SLP SEK 1.1mrd, Cibus SEK 927m og NP3 SEK 1mrd. Alle dealene var flere ganger overtegna, og ble gjort med betydelig premie til NAV (Net Asset Value) og fondet First Nordic Real Estate (som jeg forvalter) var med i tre sistnevnte. Faktisk ble NP3 gjort med hele 81% premie til NAV, mens de øvrige transaksjonene ble gjort til kurs mellom 20% og 41% høyere enn NAV. Høy kurs og dyre aksjer, det høres jo ikke så attraktivt ut?

Joda, det er selvsagt her fordelen med de "dyre" aksjer kommer inn. Jo høyere kurs selskapet klarer å gjøre emisjonen på, jo færre nye aksjer må de utstede per million kroner de får inn. Og jo mindre blir vi aksjonærer vanna ut.

Dermed muliggjør de høye kursene at selskapene kan vokse inntjening per aksje (kalles CEPS - Cash Earnings Per Share innen eiendom). Fordi hadde selskapet måtte utstede mye istedenfor lite aksjer, så hadde nevnern i brøken blitt høyere og da hadde det ikke blitt like interessant.

Så dermed bidrar høy kurs i seg selv til bedre verdiskaping for selskapene, derfor er jeg ikke så bekymra for de "høye kursene" og "dyre aksjene". Selskaper med billige aksjer har ikke samme muligheten til innvannende vekst

Sagax gjorde to emisjoner i fjor, en på aksjekurs SEK 206 og en annen på SEK 212, begge til stor premie til NAV. Siden det har Sagax investert kapital med god yield, økt sin CEPS og i dag er aksjekursen SEK 272

I Catena og NP3 sine tilfeller var det konkrete eiendommer med attraktiv yield (direkteavkastning) de skulle kjøpe ifm. transaksjonene, mens Cibus og SLP sier de ser flere muligheter til gode kjøp. Det er nok et vindu for gode transaksjoner fortsatt, men jeg gjetter det vil være naturlig å tro det vil lukke seg etterhvert.

Billigere finansiering er en ting som kan jo bidra til å lukke det vinduet etterhvert. I dag meldte nevnte Catena at de har utstedt to noe obligasjon (hver på SEK 500m) med forfall om hhv 3 og 5 år. De ble gjort på margin på hhv 1.00% og 1.35%, det er ganske nære historisk lave marginer har jeg blitt fortalt.