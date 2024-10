I en artikkel om Schage Eiendom 1. oktober, skrev Finansavisen at tidligere toppsjef Egil Svoren hadde «fått sparken» i selskapet.

Bakgrunnen var at Schage Eiendom, som de tre foregående årene hadde tapt 743 millioner kroner, i mars 2023 meldte at det «søker etter ny leder og har engasjert rekrutteringsselskapet Visindi til å lete opp aktuelle kandidater».

Ny adm. direktør kom på plass fra september samme år.

I årsberetningen for 2023, som ble gjort opp med et negativt resultat på 488 millioner kroner, står det i Note 5 – «Lønnskostnader, ytelser til ledende personer, antall ansatte, revisor mv.» – at det for 2023 er satt av 27,4 millioner kroner til «Andre ytelser», opp fra 2,3 millioner året før.

Videre:

«Det er inngått tilleggsavtale med tidligere administrerende direktør for å sikre overgang ved et lederskifte. Tidligere administrerende direktør har gått over i stilling som rådgiver for selskapet og eiere med rett til lønn og pensjon frem til fylte 70 år og tilleggsavtale er kostnadsført i sin helhet i 2023. Dette forklarer i hovedsak økning i andre ytelser fra fjoråret. Tidligere administrerende direktørs rett til utbetaling av engangssum (restruktureringskostnad) er gjort opp i 1. kvartal 2024 gjennom delvis kontantoppgjør og overtakelse av aksjer i et selskap eid av Schage Eiendom AS.»

Fortsatt ansatt

Ifølge Svoren er han imidlertid hverken blitt avskjediget eller sagt opp, men skal ha trukket seg frivillig fra lederstillingen. Han opplyser til Finansavisen at lederskiftet har vært planlagt i flere år, og at det dermed ikke er grunnlag for å koble fjorårets underskudd med hans avgang.

Tilleggsavtalen ble ifølge Svoren inngått i april 2021, og innebar at han skulle fortsette som leder. Den skulle samtidig legge grunnlaget for å rigge selskapet for en ny ledelse.

Svoren uttaler selv at han ikke er pensjonert, men derimot formelt ansatt i Schage Eiendom, og at han vil være tilgjengelig for selskapet og dagens ledelse frem til han fyller 70 – altså i ytterligere seks år.