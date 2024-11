I en analyse fra DNB skriver analytiker Simen Mortensen at Public Property Invest rapporterte et brutto leieinntektsnivå og driftsresultat for tredje kvartal som var i tråd med forventningene, men at refinansiering førte til økte finansieringskostnader, og at FFO pr. aksje lå under prognosene.

Oppkjøpet av Jærveien 33 øker forventet inntekt i perioden 2024-2026 med 0,5 til 2 prosent, og DNB har derfor oppjustert kursmålet fra 20 til 21 kroner, samtidig som kjøpsanbefalingen gjentas.

Nye ansettelser planlegges for å posisjonere selskapet for vekst, og André Gaden er utnevnt til ny konsernsjef. Videre melder DNB at høyere administrasjonskostnader enn ventet påvirker fremtidsutsiktene, og at økte markedsrenter og KPI-prognoser har bidratt til nedjusterte FFO pr. aksje-estimater for 2024, 2025 og 2026 med henholdsvis 7,2, 3,5 og 1,8 prosent.

Markedsverdien på eiendomsporteføljen ble redusert med 14 millioner kroner i kvartalet. Til tross for dette ser DNB fortsatt attraktiv verdi i aksjen, med positivt potensial fra fremtidige investeringer, en mulig investering-grade rating og utbytteutbetalinger som de venter vil bli annonsert med resultatene for fjerde kvartal.

Danske Bank: Kjøp

I en analyse fra Danske Bank skriver analytiker Hans Rettedal Christiansen at Public Property Invests (PPI) resultater for tredje kvartal viser stabilitet og god forutsigbarhet, i tråd med bankens investeringscase.

Med en permanent CEO og flere interessante kontraktsfornyelser på vei i fjerde kvartal og fremover, ser Danske Bank fortsatt oppside i aksjen.

Selskapets leieinntekter var i tredje kvartal på 173 millioner kroner, i samsvar med analytikerens estimater, men med en høyere netto driftsmargin. Netto rentekostnader var lavere enn forventet grunnet høyere renteinntekter, noe som resulterte i et netto inntekt fra eiendomsdriften på 74 millioner kroner. Dette indikerer en årlig CEPS på 1,41 kroner.

Danske Bank påpeker videre at EPRA LTV ligger på 45 prosent etter tilbakebetaling av to obligasjoner ved utgangen av september. Selskapet har en brutto gjeld på 4,9 milliarder kroner, og med rundt 0,5 milliarder kroner i kontanter og tilgjengelige kredittfasiliteter er nærstående forfall godt håndtert.

Banken oppjusterer sin netto driftsinntektsprognose for 2024 basert på de solide resultatene, samtidig som administrasjonskostnadene økes for å støtte selskapets vekstambisjoner. Med en aksjepris på 12,7 ganger forventet CEPS for 2025 vurderes dette som attraktivt sammenlignet med tilsvarende selskaper, særlig gitt selskapets stabile leveranse.

Christiansen gjentar både kjøpsanbefalingen og kursmålet på 21,00 kroner.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.