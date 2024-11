Olav Thon (101) er død

«Det er med stor sorg vi i dag har mottatt budskapet om at Olav Thon er gått bort. Han ble 101 år gammel», skriver Olav Thon Gruppen i en pressemelding lørdag.

«Savnet etter Olav Thon er stort. Han minnes med stor takknemlighet og glede for alt han har betydd for sine medarbeidere, og for sine kunder og sine nære venner.»

«Varme tanker går til hans kjære kone Sissel og til hans nærmeste familie», heter det i meldingen, signert konsernsjef Kjetil Nilsen.

Les også Trygve Hegnar: – Olav Thon er et eventyr i norsk næringsliv Olav Thon (101) er gått bort. Trygve Hegnar minnes Thon som en person som fikk til mye ut av ingenting.

– En legende

Olav Thon vokste opp i beskjedne kår på familiegården i Ål i Hallingdal, hvor hans forretningstalent tidlig kom til syne. Allerede som gutt tjente han penger på å selge dyreskinn. Som 16-åring flyttet han til Oslo, og året etter startet han sin egen pelsbutikk, samtidig som han studerte på kveldstid ved Treider Handelsskole. I 1950 tok Thon sitt første steg inn i eiendomsbransjen med kjøpet av Karl Johans gate 5–7. Derfra gikk karrieren bare én vei.

HYLLER KONKURRENTEN: Petter Stordalen. Foto: Iván Kverme

«Olav Thon var en pioner, en visjonær og en legende i norsk næringsliv. Han bygde et imperium og ga tilbake til samfunnet med like stor styrke som han skapte verdier. En inspirasjon for alle som drømmer stort. Takk for at du var den beste konkurrenten jeg noensinne kunne bedt om. Hvil i fred, Olav.»



Det skriver Petter Stordalen i en hyllest på Facebook.