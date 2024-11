Trygve Hegnar: – Olav Thon er et eventyr i norsk næringsliv

– Olav Thon er et eventyr i norsk næringsliv, slår Trygve Hegnar fast etter at det ble kjent at Olav Thon har gått bort.

Han påpeker at Thon bygde sitt forretningsimperium med bare to tomme hender og en kjelke med reveskinn.

– Når man kommer fra bygda Vats i Ål til byen uten andre verdier enn en kjelke med reveskinn på, som han så solgte til en pelsforretning i Oslo, for deretter å bygge det opp til å kjøpe butikker i Karl Johans gate i Oslo, og bli en av de største i Norge innen kjøpesentre, hoteller og næringsbygg - det skulle egentlig ikke være mulig uten utdannelse og relevant bakgrunn i økonomi. Men han ble bedre enn alle andre, sier Hegnar.

Er det én ting alle som kjente Thon kan være enige om, er det at han hadde en nærhet til forretningene.

– Han ble 101, og har vært involvert i forretningene hele tiden, om det var snakk om leiekontrakter eller større ting.

– Jeg hadde noen bekjente som skulle leie et lokale på Karl Johan, som spurte om jeg kunne snakke med Olav. Det gjorde jeg, og han sa at det ikke var noe problem, han hadde lokaler tilgjengelig. De møtte på Karl Johan for å skrive leiekontrakt, og den som kom løpende personlig, det var Olav Thon. Andre ville sendt en representant, men han kom løpende alene og ordnet med kontraktene selv, minnes Hegnar.