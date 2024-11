Hoteller flagger på halv stang – Olav Thon hylles av mange

Lørdag ettermiddag ble det kjent at hotelleier, eiendomsmann og milliardær Olav Thon (101) har gått bort.

Forretningshotellet Thon Hotel Opera i Bjørvika i Oslo flagget lørdag ettermiddag på halv stang for sin avdøde eier. Det gjorde også hans favoritthotell Bristol i Oslo, hvor han bodde de siste årene.

Etter dødsbudskapet har det kommet hyllester og kondolanser fra både politikere, næringslivstopper og organisasjoner, blant annet fra næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

– Olav Thon var en visjonær entreprenør og eiendomsutvikler, med et stort samfunnsengasjement. Han hadde et stort hjerte for Norge og var en arbeidsom mann med begge beina godt plantet på jorda. Han har skapt betydelige verdier og har satt varige spor i Norge, sier Myrseth til NTB.

– En enestående forretningsmann

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte til NTB at en epoke norsk næringsliv nå er over.

– Olav Thon var en enestående forretningsmann som skapte næring og arbeidsplasser både i og utenfor Norge, sier statsminister.

Også tidligere statsminister og Høyre-leder Erna Solberg var full av lovord om milliardæren. Hun mener Norge har mistet en stor samfunnsbygger. Hun viser til at få nordmenn har skapt flere arbeidsplasser enn Thon.

– Vi skylder ham en stor takk for det livsverket han har lagt ned, sier Solberg.

– En pioner

Til og med hans konkurrent, hotelleier Petter Stordalen, ga en hyllest til mannen som han omtaler som «den beste konkurrenten han noensinne kunne bedt om».

– Olav Thon var en pioner, en visjonær og en legende i norsk næringsliv. Han bygde et imperium og ga tilbake til samfunnet med like stor styrke som han skapte verdier. En inspirasjon for alle som drømmer stort, sa Stordalen til TV 2.

Olav Thon hadde en stor lidenskap for friluftsliv, og Den Norske Turistforening (DNT) uttrykte sin takknemlighet for hans bidrag og store engasjement.

– Hans støtte til mange hundre hytter og stier har bidratt til at folk over hele landet har fått oppleve norsk natur, sier styreleder Peter Hanasand i en pressemelding.