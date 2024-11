Analytiker: For stor rabatt i John Fredriksen-favoritt

– Nedskrivninger er et tilbakelagt stadium i svært stor grad, tror jeg. Naturligvis kan det være segmenter eller regioner som kan være unntak, men generelt tror vi at transaksjonsmarkedet i Norden kommer i gang for alvor i første halvår i 2025. Da vil man se at de bokførte verdiene bekreftes, sier analytiker i Arctic Securities, Michael Johansson.

– Skal man dypdykke i dette, kan det hende at det som omsettes er de beste eiendommene. Det kan bety at de dårligere eiendommene som selskapene eier, har et nedskrivningsbehov, men det tror jeg ikke vi vil se i rapporterte tall fra selskapene, sier han.

Av aksjeanbefalinger har han bare ett norsk selskap, Public Property Invest.

– Grunnen er at Arctic tilrettela for børsnoteringen, men jeg kommer trolig til å analysere flere norske etter hvert. Entra er naturlig å se på, men når Castellum og Balder eier henholdsvis 33 og 27,5 prosent av aksjene, er ikke den frie flyten så stor, sier han.

John Fredriksen-favoritt

Favoritten hans er det svenske kontoreiendomsselskapet Fabege. Dette har en konsentrert portefølje i Stockholm, og her er John Fredriksen inne med 11 prosent gjennom sitt investeringsselskap Geveran.

– Det er en substansrabatt i aksjen på 43 prosent. Det tror vi er for mye, sier han.

Hans kursmål i Fabege er på 125 svenske kroner, en oppside på 49 prosent fra analysen 18. november.

Han mener at også KMC-fusjonspartneren Logistea er attraktiv.