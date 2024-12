Goldman Sachs er ute med en sektoroppdatering på europeisk eiendom.

Det er en overordnet positiv oppdatering, hvor kursmålene i snitt økes med 2 prosent, og kursmålene er i snitt dermed 20 prosent høyere enn de siste sluttkursene. Strategene i Goldman er også overvekt på europeisk eiendom.

Det er imidlertid en negativ oppdatering for de nordiske eiendomsaksjene. Meglerhuset har dekning på 26 aksjer i sektoren, og blant de nordiske er norske Entra og svenske Castellum og Fabege.

Kursmålet på Entra kuttes med 8 prosent fra 102 til 111 kroner, mens de svenske kursmålene kuttes med 6 prosent i snitt. Samtlige får salgsanbefaling.

Entra-aksjen er tirsdag morgen ned 3,0 prosent til 115,80 kroner. Castellum faller 1,7 prosent, mens Fabege er ned rundt 2 prosent.

Nordisk kontorsegment

«Vi er fortsatt forsiktige med utsiktene for nordiske kontoreiendommer, verdsettelsene er høye, både historisk og sammenlignet med konkurrenter, samtidig som beleggsprosentene nylig har vært under press, særlig i Sverige, på grunn av en svakere økonomi. I tillegg mener vi at gjeldsnivåene fremdeles er noe høye», skriver teamet ledet av Jonathan Kownator.

Entras inntjening pr. aksje (EPS) for 2025 blir kuttet med 1 prosent til 6,60 kroner, og 2026 EPS senkes med 4 prosent til 7,34 kroner. Utbytte pr. aksje (DPS) for 2025 blir kuttet med 1 prosent til 2,97 kroner, og 2026 blir kuttet med 3 prosent til 4,07 kroner. Entras eiendomsverdier er ventet å stige 3 prosent fra dagens nivå mot slutten av 2025. Kapitalkostnaden (WACC) økes med 18 basispunkter til 5,85 prosent fra 5,67.

«Selv om Riksbanken har vært spesielt dueaktig, sammenlignet med andre europeiske sentralbanker, noe som burde være en positiv katalysator for svensk næringseiendom, mener vi at verdsettelsene allerede i stor grad reflekterer dette. Vi merker oss også at våre rentestrateger forventer en liten økning i den svenske 10-årige statsobligasjonsrenten innen utgangen av 2026», skriver Kownator.