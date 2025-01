Heimstaden, som er morselskapet til Heimstaden Bostad, selger danske boliger som nylig er ferdigstilt eller under oppføring til et heleid Ivar Tollefsen-selskap for 849 millioner danske kroner – 1,34 milliarder norske kroner.

De tre prosjektene ligger i København og Odense, og inneholder totalt 591 leiligheter.

Ifølge pressemeldingen fra Heimstaden hadde prosjektene en bokført verdi på 790 millioner danske kroner, mens antatt markedsverdi ligger mellom 837,5 og 855 millioner.

UVANT STRUKTUR: Christian Fladeland, finansdirektør i Heimstaden. Foto: Gard Setsaas

Uvanlige betingelser

Ivar Tollefsen og datteren Ninja kontrollerer 71 prosent av aksjene og 96 prosent av stemmene i Heimstaden.

Salget kommer med en rekke betingelser.

Fredensborgs intensjon er å selge ut boligene i løpet av seks år. Når alle disse er solgt innenfor tidsfristen, har Heimstaden rett på overskuddsdeling. Denne er tidsbegrenset, og forutsetningene for at denne utløses er at Fredensborg har oppnådd en årlig avkastning på 12 prosent. Skjer dette, skal Heimstaden ha 30 prosent av det overskytende overskuddet.

Det står ikke i meldingen hva som skjer om ikke Fredensborg selger ut i løpet av seks år.

I tillegg avhenger salget av at Heimstaden lykkes med å hente inn tre nye lån. Disse er på henholdsvis 500 millioner svenske kroner, 1,2 milliarder svenske kroner og 350 millioner euro – 5,85 milliarder norske kroner totalt.

Ledd i gjeldsnedbetaling

Finansdirektør Christian Fladeland skriver i meldingen at salget er et ledd i arbeidet med å redusere gjelden i Heimstaden.

«Salget gjør det mulig å akselerere vår gjeldsnedbetaling, samtidig som vi opprettholder muligheten til å få en fremtidig oppside».

– Salgsprisen er i tråd med den uavhengige vurderingen som CBRE har gjennomført uten å ta i betraktning at Heimstaden i tillegg er berettiget til en mulig earnout-betaling, sier han til Finansavisen.

– Går ikke glipp av inntekter

– Ingen andre boligkjøpere gir selgeren «earnout» seks år etter salget med mindre eiendommene selges under markedspris. Hvorfor gjør dere det?

– På den måten reduserer Heimstaden AB risikoen for å gå glipp av ytterligere inntekter som følge av et forbedret marked i de kommende år, sier han, og legger til:

– Jeg vil gjerne understreke, som det også står i pressemeldingen, at Ivar Tollefsen ikke har deltatt i styrets behandling av salget.