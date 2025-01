Dal forsøksgård i Heggedal ble solgt i vår for 23,5 millioner kroner, nesten 10 millioner kroner over taksten på 13,7 millioner kroner. Kjøperen var Asker-baserte Tandberg-familien, som ifølge Kapital er god for 1,2 milliarder kroner.

Tandberg fikk opprinnelig godkjent kjøpet av kommunen, men nå har statsforvalteren opphevet salget etter krav om konsesjon, melder Budstikka.

«Statsforvalteren ser ingen eller svært få fordeler av at Dal gård eies av et AS. Vi vurderer denne eiendommen som en relativt tradisjonell landbrukseiendom som best drives og ivaretas gjennom personlig eie. Vi kan ikke se at eierformen aksjeselskap vil by på fordeler for selve landbruksdriften», heter det i avslagsbrevet.

Tandberg har nå fått seks måneder på seg for å finne en ny eier med de rette kvalifikasjonene for å drive gården.