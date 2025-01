Christian Ringnes kjøper Tryvannstårnet

Totalprisen for hele tårnet kommer fort på over 100 millioner, skriver VG.

Eiendommen som selges er på 12 mål, mens bygningen har et areal på 4.300 kvadratmeter. Tårnet ble bygget i 1962 som det fjerde tårnet på Tryvannshøgda siden andre halvdel av 1800-tallet.

I juni i fjor skrev Finansavisen at Oslo kommune hadde lagt ut Tryvannstårnet til salgs.

– Det er et spesielt objekt som er vanskelig å anslå markedsverdien på. Veridian Analyse har konkludert med et spenn der gjennomsnittet er 28 millioner kroner, men det går fra 14 til 42 millioner, sa eiendomsmegler Eivind Ellingsen i Hadrian Eiendom til Finansavisen da.

Som eneste deltager, beskriver Ringnes budrunden som brutal. Eiendomsinvestoren bladde opp 14 millioner og ender dermed opp i nederste del av intervallet.

Må ut med over 100 millioner

Planen til Ringnes er å gjøre tårnet til et nytt serveringssted i Oslo. Ringnes anslår at han må ut med over 100 millioner kroner for å pusse opp hele tårnet, samt området rundt, ifølge VG.

– Vi tar fatt på denne oppgaven med ærefrykt, sier Ringnes til avisen.

Eiendomsspar og Ringnes vil gi tårnet nytt liv.

– Vi skal utarbeide et konsept som skaper nytt liv i en av Oslos mest ikoniske bygninger, og noe som både Oslos beboere og turister har lyst til å besøke, igjen og igjen, sier adm. direktør i Eiendomsspar Sigurd Stray.

Kommunen ville selge tårnet med betingelse om at allmenheten skal ha tilgang til tårnet og ferdselsrett på eiendommen.

– Eiendommer som står tomme og forfaller, har ingen nytte. Derfor er vi veldig glade for gode kjøpere som Eiendomsspar. De kommer til å ta godt vare på eiendommen, og gi den tilbake til Oslo og Norge, sier byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg.