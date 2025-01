Fondet punger ut 305,7 millioner pund for en andel på 25 prosent i en eiendomsportefølje i Mayfair i London, tilsvarende 4,3 milliarder norske kroner.

Selgeren er Grosvenor, som beholder 75 prosent av porteføljen og fortsetter å forvalte eiendommene på vegne av partnerskapet.

Den totale eiendomsporteføljen er verdsatt til 1.223 millioner pund, eller vel 17 milliarder kroner.

– Vi er veldig fornøyde med å inngå et nytt partnerskap med Grosvenor i Mayfair. Vi tror på langsiktig verdiskapning i denne porteføljen, og ser frem til å jobbe sammen med Grosvenor for å realisere dette, sier leder for eiendom i Storbritannia, Jayesh Patel.

Totalt er det snakk om 215.000 kvadratmeter som hovedsakelig består av kontor og varehandel samlet rundt Grosvenor Street og Mount Street i Londons Mayfair.

Oljefondet kickstartet 2025 med en investering større enn noen gjort i 2024, da det plukket opp 45 prosent i en logistikkportefølje i USA, bestående av 48 bygninger i Sør-California, New Jersey og Pennsylvania for 12,2 milliarder kroner.

Gir beskyttelse

Oljefondet har i skrivende stund en verdi på over 20.000 milliarder kroner. Toppsjef Nicolai Tangen har gjentatte ganger advart om at det vil komme betydelige fall, da fondet er så bredt investert at det vil være med på både opp- og nedturene.

Tangen har pekt på at penger i eiendom kan gi noe beskyttelse mot et større børsfall.

– Det har vi gjort. Men, at det kommer nedturer, kan du være helt sikker på, sa Tangen til E24 tidligere denne uken.