Maivarmen nær halverte strømregningen

– Strømforbruket sank betydelig i mai som en følge av flere offentlige fridager og fordi folk nå bruker mye mindre strøm på oppvarming. Disse faktorene førte sammen til at vi fikk et kraftig strømprisfall i mai, og at det flere dager ble negative strømpriser for enkelttimer i Sør-Norge, sier nestleder Bård Standal i Fornybar Norge.

Negative strømpriser betyr at kundene fikk betalt for å bruke strøm, selv om de fortsatt måtte betale for nettleie og avgifter ut fra hvor mange kilowattimer strøm de brukte.

Hele ti dager i mai fikk Sør-Norge negative spotpriser for strøm i enkelttimer. På nesten alle disse dagene var det timene midt på dagen og utover ettermiddagen som ble priset under null. Det er på denne tiden av døgnet at den europeiske solkraftproduksjonen er størst.

Strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning falt fra april til mai med mellom 26 og 36 prosent i alle de fem norske prisområdene for strøm.

«Ekstremt varmt»

Norske husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk få en strømregning for mai som er på mellom rundt 900 og 1200 kroner. Det er en nedgang fra rundt 1700 og 1900 kroner måneden før.

Det var «ekstremt varmt vær» over hele Norge i mai, med temperaturer så høye at de lignet mer på de vi forventer å få i juni, ifølge Meteorologisk institutt. På landsbasis var temperaturen i snitt 4 grader over normalen i mai. Flere steder var det 6–7 grader varmere enn normalt, og ved over 100 værstasjoner ble det registrert nye varmerekorder for måneden som helhet. Været var også tørrere enn normalt i mai.

– I Sør-Norge var vinteren svært kald med mye nedbør, og det gjorde at det ved inngangen til mai var masse snø i fjellet. Mye av den snøen har nå smeltet, og vannet fra snøsmeltingen har ført til store tilsig til vannmagasinene og høy vannkraftproduksjon, sier Standal.

Strømprisene i mai var i mesteparten av landet også betydelig lavere enn på samme tid i fjor. I alle de tre sørnorske prisområdene var månedsprisene de laveste for en maimåned siden 2020, og i Sørvest-Norge (NO2) var det den laveste månedsprisen på over tre år.

Under halve prisen

Indeksen viser følgende strømregninger for gjennomsnittshusholdningene i forrige måned. Prisene inkluderer nettleie og avgifter. Endring fra april i fjor i parentes.

NO1 (Østlandet): 1080 kroner (-37 prosent)

NO2 (Sørlandet og Sørvestlandet): 1170 kroner (-36 prosent)

NO3 (Nordre del av Vestlandet og Midt-Norge): 900 kroner (-52 prosent)

NO4 (Nord-Norge): 1130 kroner (-39 prosent)

NO5 (Midtre del av Vestlandet): 1000 kroner (-47 prosent)

De fleste av disse vil få strømregninger for mai som er lavere enn de fikk for samme måned i fjor, bort sett fra husholdninger i Nord-Norge, som vil få regninger som er rundt 2 prosent høyere enn i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig at nettleien er blitt litt høyere.

(NTB)