Ronaldo laster opp i historisk selskap

Tirsdag skal Christiano Ronaldo spille mot Tjekkia i sitt sjette Fotball-EM. Den portugisiske fotballstjernen har likevel tid til å kjøpe seg inn i det historiske poseleenselskapet Vista Alegre, melder Bloomberg.

Porseleumsprodusenten har vært i drift i over 200 år og Ronaldo har kjøpt seg inn med 10 prosent i den portugisiske virksomheten Vista Alegre Atlantis. Ronaldo planlegger å kjøpe ytterligere 30 prosent av Vista Alegre Spain i løpet av de kommende dagene.

Fotballspilleren og Vista Alegre skal starte et 50-50 joint venture i Midtøsten og Asia. Målet er å fremme Vista Alegre-merket og Bordallo Pinheiro, kjent for sine keramiske design inspirert av en portugisisk kunstner fra 1800-tallet.

Dro inn 2,8 milliarder

Cristiano Ronaldo har tjent en formue som fotballspiller og tronet forrige måned øverst på Forbes liste over de best betalte idrettsutøverne.

For åtte år siden ble Cristiano Ronaldo for første gang kåret av Forbes som den best betalt idrettsutøveren i verden og tjente mest av alle i fjor. Det skriver Forbes, som kom med en liste over de 50 best betalte idrettsutøverne i verden i mai.

Den 39 år gamle portugisiske fotballstjernen skal angivelig ha tjent 260 millioner dollar de siste 12 månedene, det tilsvarer nesten 2,8 milliarder kroner med dagens valutakurs. Ronaldo anslås å ha tjent hele 200 millioner dollar ved å signere for Al Nassr i Saudi Pro League, etter å ha spilt i Manchester United. De siste 60 millionene skal komme fra samarbeid som for eksempel Nike, Binance og Herbalife.