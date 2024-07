Ellevill gevinst etter boligsalg

Villaen ble først ut lagt på markedet i mai og er nå solgt, ifølge Nettavisen.

Jon Almaas og familien kjøpte boligen for over 20 år siden.

Paret skal ha godtatt et bud rundt 23,2 millioner kroner. Det var 1,7 millioner under prisantydningen på 24,9 millioner kroner, for villaen som rommer hele 275 kvadratmeter. Den har fem soverom og en stor hage.

Men Almaas kan juble for en solid gevinst for boligen han kjøpte for 4,8 millioner kroner i 2003.

Etter å ha over 20 år i Oslo-boligen er Almaas klar for nye eventyr som bonde. I fjor kjøpte han og kona et gårdsbruk en times kjøretur unna Oslo. Gården ble kjøpt for 11,9 millioner kroner og består av 237 mål fulldyrket jord.