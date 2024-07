Kraftig resultatfall for Therese Johaug

For tidligere langrennstjerne Therese Johaug ble 2023 et vesentlig dårligere år enn det foregående med et solid fall i resultat etter skatt.

Etter VM-suksessen i 2011 har millionene rent inn for den tidligere langrennsløperen. Allerede i 2012 startet med inntekter på 1,1 millioner kroner og en formue på 13 millioner. I 2018 hadde hun etter å ha både avlagt positiv dopingprøve, vunnet flere VM-gull og OL-medaljer i årene før bygget seg opp en formue på neste 50 millioner kroner.

Den økonomiske suksessen fortsatte

Den økonomiske suksessen fortsatte for Therese Johaug. I 2020 og 2021 ble det til sammen nesten inntekter for 10 millioner kroner. I 2022, året etter hun la skiene på hylla, hanket hun inn over 5 millioner kroner og formuen økte til hele 63,9 millioner.

Driftsresultatet i 2023 endte på 2,5 millioner kroner for Setra, som tilsvarer mer enn en halvering av driftsresultatet fra 2022.

Selv om Setra hadde et solid millionoverskudd på 5,8 millioner kroner, var det et kraftig fall fra året før med 16,9 millioner kroner i resultat etter skatt.

Den bokførte egenkapitalen i Setra vokste fra 57,9 millioner kroner til 63,7 millioner i 2023. Gjennom sitt selskap sitter Johaug med aksjer i Lillesetra og Voss Holdco.

Skiløperen bor i en enebolig i Holmenkollveien 97B, en eiendom hun kjøpte for hele 18,8 millioner sommeren 2017.

I 2024 gjorde hun comeback som skiløper i NM, selv om den endelige avgjørelsen om et fullt comeback foreløpig lar vente på seg.