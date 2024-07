Slo tilbake med millionoverskudd

Den tidligere skidronningen Marit Bjørgen kan juble over et solid år i 2023 med et millionoverskudd i Tiram Holding.

Driftsresultatet landet på rundt 1 millioner kroner mot 1,5 millioner kroner i 2022. Resultat etter skatt viste derimot en solid forbedring med et overskudd på 2,1 millioner kroner mot 332.000 kroner i 2022

Den bokførte egenkapitalen i selskapet er nå på 16 millioner kroner, solid opp fra 13,9 millioner i 2022.

Etter å ha vunnet hele 15 OL-medaljer, 26 VM-medaljer og 114 verdenscupseiere har Bjørgen bygget opp en solid pengebinge, hvor deler forvaltes i aksje- og obligasjonsmarkedet.

Selskapet eier også nesten 20 prosent av Holmenkollen Treningslab.