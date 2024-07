I disse landene kommer du lengst med pengene

Dersom du vurderer å flytte utenlands er personlig økonomi en av de største faktorene å ta hensyn til. For fjerde år på rad er Vietnam det mest rimelige landet i verden for utlendinger, og rangeres som nummer én av 53 destinasjoner når det gjelder personlig økonomi, ifølge en ny studie fra InterNations.

Mange faktorer å ta hensyn til

Selv om Vietnam troner på topp når det gjelder hvor langt pengene går, så kommer landet kun på 40. plass når det er snakk om livskvalitet (penger er ikke alt…). Når man tar hensyn til essensielle faktorer som et digitalt liv, bolig og språk inntar Vietnam en 27. plass, mens det kommer på 14. plass når det gjelder karrieremuligheter, lønn og jobbsikkerhet.

Ifølge CNBC var mer enn 12.000 utlendinger over 174 land verden over med i den brede Expat Insider 2024-undersøkelsen hvor man ønsket å kartlegge de beste og verste stedene å bo, livskvalitet, muligheten for arbeid i utlandet og personlig økonomi.

Når det gjelder personlig økonomi-delen av undersøkelsen ble deltakerne bedt om å rangere sin tilfredshet på tre områder: generell levekostnad, tilfredshet med den økonomiske situasjonen og om disponibel husholdningsinntekt er nok til å leve et komfortabelt liv.

Utlendingenes favorittdestinasjoner hensyntatt personlig økonomi: Vietnam Colombia Indonesia Panama Filippinene India Mexico Thailand Brasil Kina

Asia dominerer

Asiatiske land dominerte årets liste og tok seks av de ti øverste plassene. Sørøst-Asia utmerket seg spesielt, med Vietnam, Indonesia, Filippinene og Thailand alle rangert blant de ti beste.

– Bolig er et stort pluss i alle de fire landene: Thailand rangeres som nummer en, Vietnam nummer to, Filippinene nummer fem og Indonesia nummer åtte. De fleste utlendinger er enige om at det er lett å finne bolig, og de er fornøyde med hvor rimelig det er, sier Kathrin Chudoba, markedsføringssjef for InterNations, til CNBC.