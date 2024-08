Kommune nekter å tilbakebetale eiendomsskatt etter å ha krevd inn for mye

I flere år har Tvedestrand kommune feilberegnet eiendomsskatt. Det skriver E24.

Dette kom frem tidligere i år da Høyesterett avviste en sak vedrørende et borettslag i Elverum. Borettslagets seier blir nå rettskraftig, og vil få følger for andre kommuner som har gjort samme feil. En av disse kommunene er Tvedestand, ifølge avisen.

I motsetning til i Elverum vil ikke politikerne i Tvedestrand betale tilbake. De vil heller bare implementere endringene fra og med 2024. Det skal bety en tilbakebetaling på 2,4 millioner kroner.

«Dommen medfører ingen plikt for kommunen til å foreta retting av utskrevet eiendomsskatt for tidligere år» sa kommunens økonomisjef Beate Petterson på forrige kommunestyremøte i juni.

Petterson har regnet seg frem til at en tilbakebetaling vil koste Tvedestrand rundt 20 millioner kroner, et beløp kommunen ikke har.

«Da måtte vi lånt penger og gått rett på Robek-listen», sa ordfører Marianne Landaas (H) til nyhetsbyrået.

Robek-listen er et register over norske kommuner som ikke er i balanse økonomisk, og dersom man står oppført på listen mister man en viss form for selvråderett.