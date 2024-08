Nordmenn har kjøpt aksjefond for 25,5 milliarder i 2024

I juli nettotegnet norske personkunder verdipapirfond for 5,9 milliarder kroner, hvorav 4,3 milliarder ble plassert i aksjefond. Det viser den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Så langt i år har denne kundegruppen tegnet verdipapirfond for 34,1 milliarder kroner netto, med 25,5 milliarder i aksjefond og 7,3 milliarder i rentefond.

– Det er svært positivt å se at norske personkunder opprettholder sin fondssparing gjennom feriemånedene, sier Christian Henriksen, direktør i Verdipapirfondenes forening, i en melding.

Personkundenes forvaltningskapital har nådd 599 milliarder kroner, en økning på 165 milliarder eller 38 prosent siden årets start. Av denne kapitalen er 427 milliarder plassert i aksjefond, mens 80 milliarder er investert i ulike rentefond.

Tror utviklingen fortsetter

– Utviklingen vi har sett så langt i år kan tyde på at norske personkunder har forstått at den beste formen for sparing er å gjøre det gjennom fast månedlig sparing. Vi har derfor grunn til å tro at dette vil fortsette, uavhengig av at markedene har vært urolige etter sommeren, sier Henriksen.

I tillegg kommer pensjonsmidler med fondsvalg. Denne kategorien inkluderer blant annet innskuddspensjonsmidler og individuell pensjonssparing (IPS). Det ble nettotegnet pensjonsmidler i verdipapirfond for 1,8 milliarder kroner i juli.