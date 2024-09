– Innsamlingskontrollen er en privat stiftelse som vi ikke er underlagt. De har ingen juridisk rett til å kreve at vi legger oss under dem, skriver Svein-Magne Pedersen i en epost til Kapital. – En av årsakene er at de hvert år vil kreve et stort beløp for å overse vårt regnskap. Vi har regnskapsfører og revisor, og Stiftelsestilsynet som påser at reglene blir fulgt. Folk gir penger til misjon, og vi vil at midlene går til formålet, og ikke til en unødvendig og dyr instans som Innsamlingskontrollen. Å sette oss på Obs-listen for dette er utpressing og en tvilsom praksis juridisk sett. De setter oss i gapestokken og er med på å gi oss et dårlig rykte for ikke å underlegge oss dem. Vi har blitt sjekket av politi og myndigheter og klarert, skriver Pedersen videre.