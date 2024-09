Nordea senker boliglånsrenter

Nordea senker nå fastrentene på boliglån, opplyses det i en pressemelding.

Kuttet er på inntil 0,50 prosentpoeng, noe som betyr en rentenedgang fra 4,49 til 3,99 prosent for lån med fem års binding.

Beste rente på fastrentelån med tre års binding går fra 4,59 til 4,19 prosent, mens renten på lån med 10 års bindingstid kuttes fra 5,54 til 4,44 prosent.

– Det har vært nedgang i de lange rentene, og dette gjør at vi kan senke prisen på fastrentelån. Nivået er lavt sammenlignet hva flere eksperter forventer av rentekutt fra Norges Bank i løpet av de neste par årene, sier leder for personmarked i Nordea, Randi Marjamaa.

Store forskjeller

Med de nye fastrentene er differansen mellom fast og flytende rente nå den største banken har sett siden Norges Bank økte styringsrenten til dagens nivå i desember 2023.

– Det finnes aldri noen garanti for at fastrentelån vil lønne seg over tid, og mange velger det først og fremst for å få forutsigbare rentekostnader, sier Marjamaa.

Fortsatt er det mest vanlige at norske husholdninger velger flytende rente, og kun 5-10 prosent av bankkundene velger å binde renten.