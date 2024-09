DNB kutter boliglånsrente

– Avhengig av bindingstid ligger fastrentelån nå på et nivå som tilsvarer sju kutt i styringsrenten innen utgangen av 2025, opplyser banken.

Beste nye ordinære rente hos DNB er 4,09 prosent for fastrentelån med fem års bindingstid.

Bakgrunnen for kuttet er en reduksjon i markedsrentene, opplyser banken.

De aller fleste med boliglån har flytende rente, men DNB melder om en kraftig økning i antall henvendelser om fastrentelån.

– Flere vurderer fastrentelån som et alternativ for deler eller hele boliglånet sitt nå, men ingen bør velge fastrente for å gamble på at man kan «vinne» over markedsutviklingen. Det er alltid en viss usikkerhet knyttet til renteutviklingen videre, sier Marianne Wik Sætre, som er norgessjef for personmarkedet i DNB.

(NTB)