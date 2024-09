Sjekk ut “The Echo Chamber” i Oslo

Denne helgen anbefaler kunstrådgiver Nina Sørlie i Kunstkompetanse å ta en tur til den gamle togstasjonen Vestbanen i Oslo.

– Nobels Fredssenter åpnet en tankevekkende og viktig utstilling i går, “The Echo Chamber”. Jeg tror denne utstillingen kommer til å trekke et stort og bredt publikum og er bygget opp nettopp for å trekke til seg “alle”, sier kunsthistorikeren.

– Det er en litt surrealistisk verden som presenteres for oss av den svenske fotografen Erik Johanssons. I The Echo Chamber utforsker han hvordan vi mennesker oppfatter omverdenen. Han leker med tanken på hva som skjer om vi våger å se over kanten på vårt eget ekkokammer og sprekker filterboblen vi har rundt oss, sier Sørlie, som også er kurator for Møllersamlingen og vet hva hun snakker om når det gjelder foto.

Ellers tipser Kapital også om at Galleri Riis åpner en utstilling med Olav Christopher Jenssen denne helgen. QB Gallery åpnet en solopresentasjon med Bjørn Båsens verk i går. Verdt å få med seg, begge to.