– “Alle” sier den er vanvittig bra, Vanessa Bairds utstilling i Munch. Utstillingen har fått tittelen “Go Down with Me”, og Vanessa Baird (f. 1963), som siden 1990-tallet har markert seg som en av våre fremste billedkunstnere, fyller nå salene i museets tredje etasje med over 500 verker.

Det er kunstrådgiver Nina Sørlie som tipser om dette.

– Baird skildrer alt fra hverdagslivets kaos til pandemi, flyktningekatastrofer og krig; ikke minst den siste utviklingen i Gaza. Alltid med et skråblikk på verden og med en brutal konfrontering av ulike grusomheter fremstilt på en svært karakteristisk måte. Man er ikke i tvil om hva man ser, om man “orker” å se og konfrontere ubehaget rett foran øynene våre, sier kunsthistorikeren bak selskapet Kunstkompetanse.