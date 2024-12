Flere ser lysere på egen økonomi

– Mange går inn i 2025 med et håp om litt mer å rutte med og en bedre hverdagsøkonomi. Vi har hatt et par tøffe år der alt har blitt dyrere. Nå har vi fått tilbake troen på at trenden har snudd, sier forbrukerøkonom Mange Gundersen i Sparebank 1 til NTB.

I en fersk undersøkelse banken har fått gjennomført av Respons Analyse, svarer 22 prosent at de tror husstanden får bedre økonomi neste år. I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte 14 prosent det samme.

Andelen som tror økonomien til husstanden blir dårligere neste år, har samtidig gått ned fra 41 prosent i fjor til 21 prosent i år.

55 prosent tror på uendret økonomi.

– Vi ser altså en halvering av andelen som tror på dårligere økonomi neste år, samtidig som det er en klar økning i andelen som tror på en bedring, sier Gundersen.

Fortsatt mange som sliter

Samtidig svarer litt færre at de er bekymret for privatøkonomien sin det neste året (26 prosent i årets undersøkelse mot 29 prosent i fjor).

5 prosent er svært bekymret (like mange som i fjor), og 20 prosent (23 prosent i fjor) er ganske bekymret.

– Fortsatt er det mange som sliter, men de som har jobb og inntekt i 2025 vil merke at det gradvis blir lettere å få pengene til å strekke til, sier Gundersen.

Det er folk i aldersgruppen 18–25 år som er mest bekymret for økonomien. Der oppgir 36 prosent at de er svært eller ganske bekymret.