– Selv om det er kommet på plass bedre regelverk, tøffere tilsyn og mer lesbare fakturaer, så ser vi fortsatt at mange forbrukere ender opp med å betale unødvendig mye for strømmen, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

Det er store forskjeller mellom hva strømselskapene tar for å fakturere kundene. Påslagene selskapene tar, varierer fra 0 og helt opp til 35 øre per kilowattime. Dette kan utgjøre opptil 5600 kroner i året for en bolig med et standardforbruk på 16000 kilowattimer.

Strømselskapenes inntekter består vanligvis av et påslag som legges på toppen av den varierende spotprisen, og et fast månedbeløp. Blyverket advarer folk mot å la seg lokke til å betale ekstra for strømforsikringer eller grønn strøm.

En av to strømkunder opplyser at de ikke har byttet strømavtale de siste to årene, ifølge en undersøkelse Forbrukerrådet har gjennomført. En av to opplyser at de aldri har byttet strømleverandør.

– Det er stor fare for at kundene som ikke har byttet strømavtale på en stund, betaler mer enn de må, sier Blyverket.