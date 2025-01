Hent inspirasjon fra hele verden!

Fredag 10. januar sparkes Norges største reiselivsmesse, TravelXpo, i gang på Nova Spektrum Lillestrøm. Enten du ønsker å bli med på en spennende reise gjennom Florida Keys, vil reise på cruise på 1. klasse, ønsker å ta med de ansatte på firmatur til Sør-Afrika, drømmer om å oppdage Thailands magi, vil oppleve India utenfor turisttråkket, planlegger å reise på sykkelturer langs Kystriksveien eller rett og slett vil delta på et live fotokurs og lære deg hemmeligheten bak magiske bilder – da er Lillestrøm stedet for deg neste helg. Her kan også små oppleve eventyr, glede og spenning. Det sørger interaktive leker, et klatretårn med klatrevegg, ansiktsmaling og Paw Patrol live fra scenen for.

For mer info, se: travelxpo.no