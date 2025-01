– Det er vernissage for Kira Wagers nye separatutstilling i Galleri K i kveld. Wagers bilder refererer både til maleri- og fotohistorien, men hun jobber med maleriet som medium og anser seg primært å være maler. Wager kan også gjenta noen av motivene i ulike formater som for å understreke at det er måten det er malt på som er hennes kunstneriske prosjekt.

Det forteller Kapitals eksterne kunstekspert Nina Sørlie i Kunstkompetanse.

– Vi har kunnet følge Wager over mange år. Gjennomgående er det høy kvalitet, og også denne utstillingen viser frie tolkninger av ulike fotografier; gjerne snapshots fra familiens album, egne bilder og/eller screenshots fra massemedier. Wager benytter et etter hvert velkjent “rutemønster” som selvstendig bildestruktur, men paletten er noe endret. Jeg vil si begrenset og utvidet i ett og samme grep. Den “nye” koloritten, kombinert med hva jeg opplever som større abstraksjon i deler av billedflaten, fremhever figurene og inviterer i større grad betrakteren til selv å ilegge motivene et personlig innhold, sier kunsthistorikeren.