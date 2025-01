Mer enn 126.000 nordmenn straffes med lønnstrekk

Andelen nordmenn med registrerte betalingsanmerkninger holder seg fremdeles stabil, men nye tall fra Creditsafe Norway viser at antall personer med lønnstrekk økte gjennom hele 2024.

252.254 nordmenn var registrert med én eller flere betalingsanmerkninger ved utgangen av 2024, noe som utgjør 5,6 prosent av den relevante befolkningen. Prosentandelen har dermed økt fra 5,5 prosent ved inngangen til året.

– Andelen holder seg relativt stabil, men om vi ser nærmere på populasjonen med betalingsanmerkninger er det en økning på seks prosent sammenlignet med utgangen av tredje kvartal. Det er en trend vi bør følge med på, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

– Har midler til å gjøre opp for seg

I slutten av desember sto 126.249 nordmenn oppført med lønnstrekk, noe som er en økning på 16 prosent sammenlignet med året før.

– Dette kan i utgangspunktet høres negativt ut, men i realiteten betyr det at de som har havnet i uføre og pådratt seg mislighold er i arbeid, og har lønn eller andre midler til å gjøre opp for seg. Det bekreftes ytterligere av at at vi ikke ser den samme økningen i kategorien «intet til utlegg». Mange har det nok tøft, men de aller fleste evner å gjøre opp for seg, sier Fjærestad.

Hvileskjær eller ny retning?

Oversikten fra Creditsafe viser at 59.190 norske AS og ASA er registrert med aktive negative betalingsanmerkninger. Det er nærmere 5.000 flere selskaper enn ved inngangen til året, og tilsvarer en økning på 9,2 prosent.

– Blant selskaper har vi sett en jevn økning gjennom hele 2024, men kurven har flatet ut mot slutten av året. Om dette er et midlertidig hvileskjær eller starten på en justert trend er usikkert, men jeg mener det er viktig å følge med på denne utviklingen, sier Fjærestad.