Tallene, som er produsert av konsulentselskapet Bain & Company, viser at Russland produserer artillerigranater tre ganger raskere enn Ukrainas vestlige allierte, og det til én tredjedel av prisen.

USA, Storbritannia og andre europeiske allierte har forsøkt å øke produksjonen i sine fabrikker, men deres evne til å produsere artillerirunder ligger fortsatt bak Russlands, til tross for en samlet økonomisk styrke som langt overgår russerne, skriver britiske Sky News.

I det Ukraina er avhengige av ammunisjonsforsyninger fra USA og Europa for å stå imot den russiske invasjonen, vokser avstanden i produksjonskapasiteten av artillerigranater mellom Ukraina og Russland seg til et stadig større problem.

Som et resultat sier ukrainske soldater ved frontlinjen at for hver runde de skyter mot russiske posisjoner, kan de invaderende troppene skyte rundt fem granater tilbake.



«Vil koste dem hundrevis av liv»

Som konsekvens må de ukrainske troppene gjøre hver runde med artilleribombardement tellende.

«Ofte, med bare én, to eller tre granater, kan vi fullstendig ødelegge et mål,» uttalte seniorløytnant Kostiantin, en artilleribatterikommandør i den 57. brigaden, som kjemper mot den russiske invasjonen i Kharkiv-regionen, nordøst i Ukraina, til den britiske avisen.

Samtidig understreket han at de ukrainske tropper fortsatt trenger påfyll med forsyninger.

«Vi må fortsette å holde russerne tilbake, ... og gjøre slik at det vil koste dem hundrevis av liv for hver meter med land de tar.»