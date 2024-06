Eide tror flere EU-land vil anerkjenne Palestina

Eide kom søndag til Brussel, der han skal delta på to internasjonale møter om Israel-Palestina-konflikten sammen med blant andre EUs utenrikssjef Josep Borrell.

Også Palestinas nyutnevnte statsminister Mohammed Mustafa er i Brussel for å delta på møtene.

To dager, tre møter

På to dager skal det holdes hele tre møter om veien videre for Palestina.

Det første er et møte i giverlandsgruppa for Palestina, AHLC, som Eide skal lede, og som i stor grad vil handle om hvordan den palestinske selvstyremyndigheten kan styrkes.

Søndag kveld samles en rekke land i Den arabiske liga og Organisasjonen av islamske stater seg i EU-hovedstaden for å diskutere oppfølgingen av den arabiske fredsplanen for Israel-Palestina-konflikten sammen med EU, Norge og andre parter.

Også på EUs utenriksministermøte mandag står konflikten på dagsordenen – med mange av de samme deltakerne.

Fullt trøkk

Tre møter på så kort tid sier sitt om hvilket trøkk det nå er på saken, sier Espen Barth Eide til NTB.

– Det viser at det nå er et intenst ønske om å videreutvikle en helhetlig fredsløsning for regionen, sier han.

En ramme for alle tre møtene er den arabiske fredsplanen som ligger på bordet. Den tar til orde for en tostatsløsning med anerkjennelse og sikkerhetsgarantier for både Palestina og Israel.

– Den er det nærmeste vi kommer et helhetlig grep, sier Eide.

– Diskusjonene vil handle om hvordan vil skal få på plass en tostatsløsning. Det er den eneste mulige løsningen, slår han fast.

Puslespill

Eide tegner et bilde av fredsplanen som et puslespill der det mangler noen brikker som ulike land knuger på. Ingen vil legge ut sin brikke først, derfor blir puslespillet aldri ferdig.

– Planen er å si: Dette er bildet, dette er brikkene, vi legger dem nå. Og i den sammenhengen er vår anerkjennelse en brikke. Arabernes løfte om normalisering og bidrag til sikkerhetsgarantier til Israel er en brikke. Og givernes bidrag til å styrke palestinske myndigheter er en brikke.

– Og USA, hvilken brikke sitter de med?