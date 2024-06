Høyre vil åpne gassfeltet Nordland 6

I dag kommer innstillingen til forvaltningsplanen for havområdene, en plan for norske havområder.

Ove Trellevik, som sitter i energi- og miljøkomiteen for Høyre, sier at vi må fjerne det politiske stoppskiltet.

– Krigen i Ukraina har vist oss hvor viktig norsk gass er for europeisk sikkerhetspolitikk. For å være en stabil og troverdig energikilde til Europa må vi utvinne mer gass fra norsk sokkel. Mer gassutvinning er også viktig for utvikling av blått hydrogen i fremtiden.

Trellevik understreker at dette ikke betyr en åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja, men at det er en videreføring av allerede tildelte lisenser.

– Letelisensene på Nordland 6 er juridisk åpne, men det har vært stengt av politiske kompromisser. Vi må nå fjerne dette politiske stoppskiltet slik at næringen kan lete etter mer gass. Det er Europa avhengig av. Oljedirektoratet har sagt Nordland 6 er det mest lovende petroleumsfeltet utenfor kysten av Nordland.

Nordland 6 ligger i Norskehavet utenfor den nordligste delen av Helgelandskysten og Vestfjorden.

