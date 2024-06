Stoltenberg ber EU-land oppheve begrensninger på våpen til Ukraina

Stoltenberg deltar mandag på EUs forsvarsministermøte i Brussel. Der blir langtrekkende våpen til Ukraina et av temaene som diskuteres.

Ukraina har lenge presset på vestlige land for å få våpen som kan nå mål på russisk jord.

På vei inn til møtet påpekte Stoltenberg at det er opp til det enkelte land å legge begrensninger på hvordan våpen som gis til Ukraina, kan brukes.

– Dette er nasjonale vedtak. Men nå er tiden kommet til å vurdere slike begrensninger, sier han.

Sier nei

Både Tyskland og USA har sagt nei til at Ukraina kan bruke våpen fra dem mot militære mål på russisk jord. De frykter at det kan eskalere konflikten og bringe Nato nærmere krigen.

Det avviser Stoltenberg.

– Det faktum at vi gir våpen til Ukraina, gjør ikke Nato til en del av konflikten. Ukraina har rett til å forsvare seg, sier han og peker på at de tyngste kampene nå foregår i Kharkiv like ved grensa til Russland.

– Grensa er frontlinjen. Det blir veldig vanskelig for Ukraina å forsvare seg dersom de ikke kan treffe militære mål på den russiske siden – som brukes i angrepene mot Ukraina, framholder han.

Får støtte

EUs utenrikssjef Josep Borrell støtter Stoltenbergs syn.

– I henhold til krigens lover er dette fullt mulig. Man må balansere mellom risiko for eskalering og Ukrainas behov for å forsvare seg, sier han.

Også Sveriges forsvarsminister Pål Jonson støtter Stoltenberg.

– Ukraina har rett til å forsvare seg både i og utenfor sitt territorium, sier han til TT.

Sverige har så langt ikke donert langtrekkende våpen til Ukraina.

Også Estland, Nederland og Litauen har uttrykt støtte til Stoltenbergs syn.

Teller på knappene

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil foreløpig ikke si hva Norges posisjon i saken er, eller om det vil være aktuelt for Norge å donere langtrekkende våpen til Ukraina.

KAN VÆRE PÅ GLI: Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) vil foreløpig ikke si om Norge vil si ja til å gi Ukraina langtrekkende våpen. Foto: NTB

– Det er et spørsmål som tror jeg kommer til å stå veldig sentralt på Nato-møtet i Praha om et par dager. Jeg vil henvise det spørsmålet til da, slik at vi kan ta litt av den diskusjonen internt i Nato, sier Eide til NTB.

Torsdag og fredag har Nato et uformelt utenriksministermøte i den tsjekkiske hovedstaden.

På gli?

Mellom linjene antyder Eide imidlertid at Norge kan være på gli.

– Det som er viktig, og som jeg har sagt lenge, er at vi ønsker at Ukraina skal vinne denne krigen. Da kan man ikke bare fortsette med det samme. Man må ha evne til å angripe bak fiendens linjer.

– Men om det betyr bak fiendens linjer i okkupert Ukraina eller Russland, det får vi komme tilbake til. Det er en stor og viktig diskusjon, sier Eide.

(NTB)