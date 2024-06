Norge styrker forsvarssamarbeidet med EU

– Vi deler de samme bekymringene, og vi er partnere i denne vanskelige verdenen. Denne avtalen formaliserer samarbeidet og åpner for nye horisonter, sier Borrell til NTB.

Avtalen ble undertegnet i Brussel tirsdag kveld av utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og Borrell på sidelinjen av EUs årlige sikkerhetskonferanse Schuman Forum.

– Russlands fullskala invasjon av Ukraina har endret våre sikkerhetspolitiske omgivelser. Nato er og blir ankerfestet for norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Samtidig tar EU i større grad initiativ til også å fylle roller som er viktige for Nato, sier Gram.

Samler trådene

Siden starten av Ukraina-krigen har Norge og EU styrket samarbeidet, blant annet om støtte til Ukraina, felles treningsoperasjoner og tiltak for å øke produksjonskapasiteten av forsvarsmateriell i Europa.

Utenriksminister Eide sier partnerskapsavtalen vil samle trådene i Norges samarbeid med EU.

– Dette gir oss et fundament for det samarbeidet vi allerede har, samtidig som vi peker på områder hvor vi er tjent med å samarbeide mer i fremtiden, sier han.

– Norge enklere enn Australia

EU er i ferd med å inngå lignende avtaler med en rekke andre land, som Australia, Japan, Sør-Korea og Canada, ifølge Borrell.

– Vi ønsker å skape et nettverk av likesinnede stater som ønsker å samarbeide om å øke vår felles sikkerhet og forsvar, sier han.

– Men det er enklere å komme til enighet med Norge enn for eksempel Australia, føyer han til.

Viktig for forsvarsindustrien

Den nye avtalen skal fungere som et rammeverk for forsvarsavtaler som Norge allerede har med EU. Den skal også identifisere nye områder for samarbeid, som hybride trusler og romfart.

– Dette er viktig også for norsk forsvarsindustri, sier Gram.