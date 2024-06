USA ser ingen grunn til å stanse Israel-støtten

Det hvite hus' talsmann John Kirby hevder de ikke har sett noe som gjør at de vil stanse støtten til Israel.

Uttalelsen tirsdag kommer etter en rekke israelske angrep mot byen Rafah på Gazastripen, de siste dagene.

– Det er ingen endring i vår Israel-politikk, sier Kirby.

Internasjonalt blir angrepene fordømt fra en rekke hold. Et israelsk luftangrep antente en brann som drepte 45 personer i en teltleir for internt fordrevne i Rafah søndag, ifølge palestinske helsemyndigheter. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har selv kalt angrepet et tragisk feilgrep.

Det hvite hus fordømmer dødsfallene, men de står fast på at Israel ikke har startet noen offensiv.

– Ut fra det vi kan se fra hva israelerne viser oss, er de ikke i gang med en stor bakkeoffensiv i de tett befolkede områdene, sier forteller Kirby.

