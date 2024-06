Venstre vil ha arveavgift

Dette var Trygve Hegnars leder 31. mai 2024.

Venstre la torsdag frem sitt programutkast partiet skal gå til valg på neste år.

Partiet har en oppslutning på meningsmålingene på nesten 6 prosent, og partiets nestleder, Sveinung Rotevatn, sier at Venstre er klar for regjeringsmakt.

Vi er ikke veldig begeistret. Det siste året har Venstre trolig tjent stort på at partileder Guri Melby har gjort en kjempejobb i spørsmål rundt utenriks- og forsvarspolitikk, med krav om mer støtte til Ukraina og kritikk av Putin og Russland, men mange vil nok bli skuffet over programutkastet.

Venstre, som hittil har vært for en alminnelig formuesskatt for å unngå nullskatteytere, går nå inn for å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av fire år. Det er selvfølgelig bra.

En borgerlig regjering under Erna Solberg, med Venstre, kan få til det.

Men så dro Venstre i går en kanin opp av hatten. Partiet vil innføre en ny arveavgift med et bunnfradrag på 10 millioner kroner. Vel vitende om at det var Erna Solberg som fjernet arveavgiften.

Melby og Rotevatn kan mer om utenrikspolitikk enn tall.

I Oslo får man en helt gjennomsnittlig bolig på 100 kvadratmeter for 10 millioner kroner.

Eieren med familie kommer akkurat unna med bunnfradraget. Men hundretusener vil bli rammet av den nye arveavgiften. Hvilke verdier er det Venstre, Rotevatn og Melby tror det er som ligger i bunnen på næringseiendom og næringslivet (eierselskapene) i Norge?

10 millioner kroner er som et musepiss. En arveavgift er drepen, og vil vanskeliggjøre eller umuliggjøre arv og generasjonsskifter.

Advokatene vil få mye å gjøre nå.

Med all-time high i Oslo og på de amerikanske børsene, har privatpersoners formue neppe noen gang vært høyere. Med et arvefall i dag, basert på markedsverdier for boliger, hytter og finansielle plasseringer, ville staten håve inn.

Nei, en ny arveavgift er ikke bra. Bedre da å utelate Venstre fra regjeringen.

Flere hundre rike nordmenn, som man lett finner på Kapitals 400-liste, må begynne pakkingen. Mange har flyktet på grunn av formuesskatten. Nå gjelder det å komme unna en arveavgift.

De rike får gi bort formuen før de dør.

Venstre skal konkurrere med SV og Rødt, som har lovet at det skal komme en ny arveavgift.

Det kaller vi dårlig selskap.